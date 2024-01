Jornalista Evaristo Costa é internado devido a complicações da Doença de Crohn

Jornalista relatou enfrentar fortes dores abdominais, diarreia, febre e perda de peso, e chegou a tomar morfina para aliviar as dores.

Reprodução/Instagram/evaristocostaoficial Evaristo foi internado em um hospital na cidade de Cambridge, na Inglaterra



O jornalista Evaristo Costa, de 47 anos, deu entrada em um hospital na cidade de Cambridge, na Inglaterra, devido a complicações relacionadas à Doença de Crohn, um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal. Em suas redes sociais, o ex-apresentador da Globo e da CNN Brasil relatou ter sido internado na emergência da unidade de saúde na manhã desta sexta-feira, 12. Evaristo explicou os problemas e sintomas que enfrenta devido à doença, como fortes dores abdominais, diarreia, febre e perda de peso, que resultam em fraqueza e fadiga. Ele chegou a tomar morfina para aliviar as dores. O jornalista também mencionou as complicações da doença crônica, que deixa seu corpo vulnerável a vírus e bactérias, como aconteceu com uma infecção na perna há um mês.

Em novembro, Evaristo já havia sido internado devido a uma infecção de pele na perna, diagnosticada como erisipela. O jornalista ressaltou que a enfermidade era uma consequência da Doença de Crohn e alertou para possíveis complicações, como anemia e infecções graves, devido à baixa imunidade causada pela doença. Apesar das dificuldades enfrentadas, Evaristo se mostrou otimista e afirmou que está recebendo cuidados médicos para tratar as complicações da Doença de Crohn. O jornalista aproveitou para agradecer o apoio e carinho dos fãs e disse que, em breve, estará de volta às suas atividades profissionais.