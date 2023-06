Apresentador se revolta com Gusttavo Lima após cantor proibir transmissão de show em Caruaru

Embaixador se apresentou na última quinta-feira, 22, no São João; evento disse que mesmo com entrada fraca, adesão de uma das apresentações mais aguardadas estava abaixo do esperado

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima se apresentou no São João de Caruaru na quinta-feira, 22



O apresentador Wagnner Sales, do Portal de Notícias ‘Caruaru No Face’, se revoltou com o cantor Gusttavo Lima e sua equipes após ser impedido que realiza a transmissão da apresentação no São João de Caruaru, em Pernambuco. “Muito simbólico o que eu vou fazer agora aqui. Se não tem show para vocês, não tem show para a gente”, diz o apresentador que no mesmo instante fecha a janela do camarote onde a equipe estava acompanhando o show do cantor. “Já que Gusttavo Lima e sua produção não autorizaram o show. Já que a gente não pode falar do São João de Caruaru, vamos curtir o São João de Campina Grande?”, completou Sales. O cantor Gusttavo Lima se apresentou em Caruaru na noite de quinta-feira, 22. Na página oficial do evento de Caruaru, eles publicaram o comunicado: “Conforme informado pela produção do cantor Gusttavo Lima, fica desautorizada qualquer transmissão ao vivo ou gravada, passível de punição judicial, do show dele na noite desta quinta-feira (22), no polo do Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, no São João de Caruaru de 2023”. Em outra postagem, eles falaram da baixa adesão, mesmo no evento gratuito. “Público do show do cantor Gusttavo Lima é abaixo do esperado. Um dos shows mais comentados dos últimos dias, show de Gusttavo Lima tem público abaixo do esperado. Obs: Vídeo gravado durante o show do artista no palco”, escreveram na publicação.