Torcedor viaja 1.931 km para ver Messi nos EUA e descobre que ele está na Argentina

Rapaz foi flagrado pelas câmeras de transmissão com um cartaz na partida entre Inter Miami e Philadelphia Union, a qual a nova equipe do argentino saiu derrotada por 4 a 1

Sebastien Nogier/EFE Messi, que completou 36 anos no sábado, 24, estava na Argentina participando da partida de despedida de Maxi Rodríguez



Um torcedor, fã de Lionel Messi, viajou 1.931 km para ver o craque argentino jogando e quando chegou no destino, descobriu que o jogador estava em Rosário, na Argentina. Desde que o camisa 10 assinou com o Inter de Miami, um time norte-americano, centenas de pessoas sonham em ser Messi jogando. Esse foi o caso dente torcedor que pensou que conseguiria realizar seu sonho na partida entre Inter Miami e Philadelphia Union, que aconteceu no sábado, 24. Contudo, as coisas foram por água abaixo. O rapaz em questão, foi flagrado pela transmissão do jogo com um cartaz que dizia “Viajei 1.931 km para melhor o melhor jogador de futebol de todos os tempos”. Era nítida a decepção do torcedor, que além de não ter conseguido realizar seu sonho, também viu o Inter de Miami perdendo de 4 a 1 e somando a sétima derrota consecutiva. A ausência de Messi neste jogo em questão, se explica pelo fato de que ele estava participando da partida de despedida de Maxi Rodríguez, que ocorreu no estádio do Newell’s Old Boys. No sábado, 24, também foi seu aniversário, ele completou 36 anos. O primeiro compromisso de Messi com o Inter de Miami deve acontecer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul-MEX, pela Copa das Ligas, no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.