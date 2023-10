Apresentadora da TV Globo denuncia ex-marido por violência doméstica e pede medida protetiva 

Influenciadora acusa Diogo Vitório pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking)

Reprodução/Instagram Patrícia Ramos e Diogo Vitório ficaram casados por cinco anos



A apresentadora Patrícia Ramos, da TV Globo, registrou uma queixa contra o seu ex-marido, o empresário Diogo Vitório. A influenciadora acusa seu ex-esposo pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking). Através das redes sociais, a equipe jurídica da celebridade ainda afirmou que pediu medida protetiva. “Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco eminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação”, diz um trecho nota.

Já Diogo Vitório, também via redes sociais, afirmou que os detalhes do caso serão revelados “em momento oportuno”. “Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos detalhes serão esclarecidos em momento oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos certeza de que a verdade logo aparecerá”, escreveu a defesa do empresário. Patrícia Ramos ganhou destaque nacional ao ser convidada para ser uma das apresentadoras do “Rede BBB”, programa que realiza entrevistas com os participantes eliminados do reality show, exibido no Multishow e Globoplay. Além disso, a celebridade também é influenciadora nas redes sociais. Seu casamento com Diogo durou cinco anos.