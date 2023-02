Apresentadora do ‘Mulheres’ surpreende ao anunciar OnlyFans: ‘Me abrindo para a vida’

Regina Volpato disse que quer se reinventar e acredita que essa é uma nova forma de interagir com os fãs

Reprodução/Instagram/regina_volpato Regina Volpato é apresentadora do programa 'Mulheres', da TV Gazeta



Regina Volpato, que apresenta o programa “Mulheres” na TV Gazeta, surpreendeu ao anunciar que abriu uma conta no OnlyFans. Para seguir a artista de 54 anos e ter acesso ao seu conteúdo, é necessário pagar US$ 4,99 por mês. “A vida se abrindo para mim e eu me abrindo para a vida. Vou criar um conteúdo lá no OnlyFans. Para que? Para ver como funciona, para me divertir, para eu descobrir como é que é, para eu ter mais uma maneira de interagir com as pessoas, para me reinventar”, falou a apresentadora nos stories do Instagram. Regina disse que ainda está pensando em que tipo de conteúdo vai produzir na plataforma.

“Eu achei que o OnlyFans fosse só pornografia, mas não é. Está vendo como o preconceito cega a gente? É mais uma maneira de eu me expressar. Vou lá ver como é que é e o que eu vou fazer”, comentou. “Você pode colocar qualquer coisa. Tem gente que coloca foto só do pé, tem gente que coloca texto, vídeo, enfim.” A ex-apresentadora do “Casos de Família” disse que é uma pessoa curiosa e que gosta de fazer coisas diferentes, por isso, está apostando na plataforma. Na manhã desta sexta-feira, 10, ela publicou nas redes sociais que está se “divertindo horrores” com a repercussão do seu OnlyFans.