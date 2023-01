Saiba quanto Key Alves, do ‘BBB 23’, fatura com fotos sensuais no OnlyFans

Jogadora de vôlei criou um perfil na plataforma quando estava ‘passando por um perrengue’ financeiro

Reprodução/Instagram/keyalves Jogadora de vôlei, Key Alves fatura cerca de R$ 100 mil no OnlyFans



A jogadora de vôlei Key Alves, que atualmente está confinada no “BBB 23”, faz um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, a atleta também mantém uma conta no OnlyFans, uma rede social destinada ao público adulto na qual é necessário pagar para seguir um perfil e ter acesso aos conteúdos publicados. Key cobra mensalmente dos assinantes US$ 13,99 (cerca de R$ R$ 71,00 na cotação atual). Também existe a opção de assinar um plano trimestral com 15% de desconto, que fica por US$ 35,67 (cerca de R$ 181,00 na cotação atual). Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da jogadora informou que ela chega a faturar R$ 100 mil por mês com sua conta no OnlyFans. Na entrevista para o “BBB 23”, Key explicou que criou o perfil, pois estava com dificuldade financeira.

“Tive a ideia quando estava passando por um perrengue. Não queria mais morar em república e não tinha grana para pagar um apartamento. Na época, uma pessoa se ofereceu para dividir e depois simplesmente sumiu, não pagou mais. Fiquei sabendo dessa plataforma e falei: ‘Cara, é o que tem. Eu preciso’. Não falei nada para ninguém, só fui”, contou a sister. Key cresceu rapidamente na plataforma e começou a ganhar mais com seus conteúdos do que como atleta profissional: “Quando vi aquela grana, pensei: ‘É isso que vou fazer’. Não estou nem aí para crítica, porque sei que vão falar. Atleta numa plataforma exclusiva assim, fui a primeira, mas continuei porque sabia que o que eu estava fazendo não era errado”. Ela também revelou que tipo de conteúdo costuma postar. “Lá só tem fotos tranquilas, que eu postaria em outra rede social, só que passei a colocar num lugar onde se cobra. Enfim, bombou, a galera amou e continuo lá até hoje. Não me arrependo de nada”, concluiu. A equipe de Key seguirá atualizando o perfil dela no OnlyFans durante o confinamento.