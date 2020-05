Aracy Balabanian testa negativo para coronavírus, mas segue internada em CTI

Divulgação/Globo Atriz de 80 anos deu entrada em hospital com RJ com insuficiência respiratória



Internada desde o início da semana, a atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, testou negativo para Covid-19, informou a Casa de Saúde São José nesta quinta-feira (28).

Em boletim médico divulgado à imprensa, a instituição afirmou que Aracy segue internada no CTI do hospital, pois seu quadro requer cuidados.

“A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian segue internada no CTI do hospital, com quadro de insuficiência respiratória. O exame de Covid-19 deu negativo. Seu estado de saúde inspira cuidados”, diz o comunicado oficial.

Segundo a revista Quem, Aracy segue fazendo exames e ainda não tem previsão de alta. A atriz foi internada na noite de segunda-feira (25) no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com insuficiência respiratória.