Aron Piper, astro de ‘Elite’, marca presença no casamento de Éder Militão em São Paulo

Não se sabe as origens da amizade entre o ator e o jogador, porém, o astro espanhol é grande amigo de Vinícius Júnior, um dos padrinhos do casamento

Reprodução/Instagram/@aron.piper Aron Piper posta tira foto no espelho arrumado para o casamento do zagueiro Éder MIlitão



O ator Aron Piper, que ficou conhecido por seu papel na série ‘Elite‘ – ele interpretou Ander Muñoz -, marcou presença, na sexta-feira (19), no casamento de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, com a influenciadora Tainá Castro. O evento foi realizado no Palácio Tangará, em São Paulo. Não se sabe as origens da amizade entre o ator e o jogador, porém, o astro espanhol é grande amigo de Vinicius Júnior, um dos padrinhos do casamento, e também jogador do Real Madrid. Piper e Vini Jr. já compartilharam vários registros da amizade nas redes sociais e são frequentemente vistos juntos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo portal LeoDias, Aron e Éder teriam se aproximado justamente através de Vini Jr., já que ambos são próximos de Vinícius e estiveram presentes no leilão realizado por Vini, em 2024. Piper tem dupla cidadania, alemã e espanhola, e conheceu sua carreira ainda na infância com papéis em filmes como “Maktub” e no longa “15 años y un día”, que lhe rendeu indicação ao prêmio Goya por melhor canção original. Contudo, foi como Ander, em ‘Elite’, que ele ganhou os holofotes e ficou conhecido no mundo.