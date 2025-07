Astronomer inicia investigação após incidente com CEO em show do Coldplay

Andy Byron foi visto com colega de trabalho Kristin Cabot na câmera do beijo, durante a apresentação da banda britânica nos arredores de Boston

Reprodução/X/@AmiriKing Andy Byron e Kristin Cabot durante show do Coldplay



A Astronomer, uma empresa de inteligência artificial com uma avaliação de cerca de US$ 1,2 bilhão, iniciou uma investigação interna sobre seu CEO, Andy Byron. O motivo da apuração é um suposto caso de traição, onde Byron teria sido flagrado em um momento íntimo com a colega de trabalho Kristin Cabot, diretora de recursos humanos, durante um show da banda Coldplay. O incidente ocorreu em uma “kiss cam” (câmera do beijo) no Estádio Gillette, nas proximidades de Boston.

O vídeo do momento constrangedor rapidamente se espalhou pelas redes sociais, atraindo a atenção do público. Durante a apresentação, o vocalista Chris Martin fez uma piada sobre a situação, provocando risadas entre os presentes. A empresa, por sua vez, reafirmou a importância de que seus líderes mantenham altos padrões de ética e responsabilidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a Astronomer se apressou em desmentir rumores que sugeriam a participação de outra funcionária, Alyssa Stoddard, no episódio. Após a repercussão do caso, a esposa de Byron, Megan Kerrigan Byron, removeu o sobrenome do marido de seu perfil no Facebook. Depois, decidiu apagar sua conta na rede social. Em pronunciamento público, Byron pediu desculpas à mulher e criticou a exposição. “O que deveria ser uma noite de alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público. Quero expressar minhas sinceras desculpas à minha esposa, à minha família e à equipe da Astronomer. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder.”

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA