Arthur Aguiar descobre que filha está no hospital após post de Maíra Cardi com Primo Rico

Campeão do ‘BBB 22’ se manifestou após ser criticado por não estar com a ex-mulher no hospital

Reprodução/Instagram/arthuraguiar/mairacardi Arthur Aguiar disse que não sabia que a filha estava no hospital com Maíra Cardi



O cantor Arthur Aguiar afirmou que não sabia que a filha, Sophia, foi hospitalizada após receber críticas por não estar junto com a influenciadora Maíra Cardi no hospital. O campeão do “BBB 22” foi alvo de ataques virtuais após sua ex-mulher fazer um post agradecendo o apoio do seu atual namorado, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico. “Agora sim eu sei se vem mais dois mesmo, madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. Amo você”, escreveu Maíra ao divulgar fotos nas quais aparece em um quarto de hospital com a filha e o namorado.

Na manhã desta terça-feira, 21, Arthur postou usou os stories do Instagram para rebater as críticas. “De fato, a internet está muito doida. É um monte de gente falando um monte de coisa que não sabe, julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: ‘Cara, sério que você está feliz? Sua filha está no hospital. Sério que você não vai lá ficar com ela?’. Bom, para eu poder ficar com a minha filha no hospital, eu tenho que saber que ela está no hospital. Então, para você que está aí julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe”.