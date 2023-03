Thiago Nigro dá detalhes sobre fim de casamento após assumir namoro com Maíra Cardi

Influenciador conhecido como Primo Rico engatou no novo relacionamento um mês após anunciar sua separação de Camila Ferreira

Reprodução/Instagram/thiago.nigro Thiago Nigro e Maíra Cardi assumiram namoro no dia primeiro de março



O influenciador de finanças Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, decidiu se pronunciar sobre o fim do seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira, que passou a ser muito especulado após ele assumir um relacionamento com a coach e ex-BBB Maíra Cardi. O empresário anunciou o fim do seu casamento há um mês e sua atual namorada negou que eles começaram a se relacionar quando Thiago ainda estava casado. Camila fez um post nas redes sociais dizendo que está bem, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a música que ela colocou de fundo, Traitor, da cantora Olivia Rodrigo, que no refrão diz: “Você me traiu”. Na manhã desta sexta-feira, 3, Thiago falou sobre sua ex-mulher: “Tive um relacionamento longo, muito bacana, muito respeitoso. Acho que ambos crescemos muito, a gente aprendeu muito. De onde eu vim, de onde ela veio, onde eu estou hoje, onde ela está hoje, acho que de alguma forma a gente se apoiou para caramba, então foi uma coisa muito bacana se você olhar aonde a gente chegou”.

O atual namorado de Maíra acrescentou: “Quando a gente terminou o relacionamento, a gente estava literalmente livre. Claro que pode parecer que o relacionamento terminou da noite para o dia, mas o relacionamento que parece perfeito para vocês é um relacionamento normal, de verdade, tem seus desafios”. O influenciador falou que a maioria das críticas está recebendo é pelo fato de ter anunciado “muito cedo” que está com a ex-BBB. “Concordo com vocês que a gente anunciou muito rápido, mas não foi por opção”, afirmou Thiago, que explicou que só tornou o namoro público porque já tinha saído na mídia. “Nunca foi nossa intenção machucar ninguém, em especial as pessoas que viveram com a gente tanto tempo, como é o caso da Camila.” Por fim, ele agradeceu quem está feliz pelo seu namoro com Maíra e enfatizou que não pretende ficar expondo mais sua vida pessoal. “Meu negócio aqui é outro, é finanças e negócios. Embora a Maíra seja uma pessoa que exponha mais a vida pessoal, ela está decidida a não expor tanto assim o nosso relacionamento.”