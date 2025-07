Arthur Urach explica porque não chama Andressa de ‘mãe’

Apesar de ter feito uma pausa em sua carreira, o músico revelou que ainda se considera ativo como DJ e que terá shows em SP

Reprodução/Instagram/@anderson_nogueiratv/@arthururachoficial Além disso, Arthur também reduzirá sua participação na produção de conteúdo adulto da mãe



Arthur Urach, de 20 anos, compartilhou suas razões para optar por se referir à sua mãe, Andressa Urach, de 37 anos, pelo primeiro nome. Segundo ele, quando a chama de “mãe”, Andressa não demonstra atenção, mas responde prontamente quando é chamada pelo nome. “Muita gente me faz essa pergunta, mas é o seguinte: a Andressa, toda vez que eu vou falar com ela e eu tento chamá-la de mãe, ela não ouve. Aí eu chamo de ‘Andressa’ e ela ouve. Meio que me acostumei a chamá-la de ‘Andressa'”, disse em stories no Instagram. Apesar de ter feito uma pausa em sua carreira, Arthur revelou que ainda se considera ativo como DJ.

“Gente, eu ainda sou DJ. Eu tô um pouquinho parado porque estou organizando algumas coisas da minha vida, mas, assim que voltar para São Paulo, por volta do dia 15, vou começar a abrir a minha agenda.” Além disso, Arthur anunciou que sua participação na produção de conteúdo adulto da mãe será reduzida. Ele afirmou que, em situações excepcionais, gravará apenas com mulheres.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias