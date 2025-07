Anime Friends 2025 reúne fãs, cosplayers e debates sobre a dublagem brasileira

Entre encontros emocionantes, compras e a realização de sonhos, o festival mostrou que, além de celebrar a cultura pop, também é espaço para refletir sobre o futuro do setor

Nátaly Tenório/Jovem Pan News Evento aconteceu entre os dias 3 e 6 de julho no Distrito Anhembi



Entre cosplayers elaborados, empreendedores em busca de crescimento e uma multidão apaixonada pela cultura pop asiática, o Anime Friends 2025, que aconteceu entre os dias 3 e 6 de julho no Distrito Anhembi, transformou São Paulo em um verdadeiro ponto de encontro para fãs de todas as idades. Entre esses fãs, está Amanda, que compareceu ao evento acompanhada do filho e da sobrinha, crianças que herdaram dela o carinho pelo universo geek. Para ela, um dos pontos altos foi a organização do festival: “Apesar de cheio, não é tão tumultuado. A gente consegue circular bem”.

Amanda também destacou a diversidade de atrações espalhadas pelos pavilhões: “Você não para. Sempre tá tendo um bingo, um show, pessoas para tirar foto e coisas para comprar. É bem eclético”.

A diversidade comentada por Amanda inclui os cosplayers, pessoas que se fantasiam e interpretam personagens de sagas de filmes, séries, animes e jogos. Entre os fãs que dedicam seu tempo para isso, está Nara Macedo, que deu vida à Mavuika, do jogo Genshin Impact. “É uma personagem forte, determinada e eu resolvi fazer uma homenagem”, disse. A artista, que não participa de competições, frequenta eventos como esse desde 2015. “Faço como hobby. Eu gosto do calor do público, do pessoal vindo pedir foto. Eu gosto de postar minhas fotos nas minhas redes sociais.”

Artistas independentes

Além de ser a realização de um sonho para muitos fãs e uma oportunidade de mostrar o seu talento como cosplayer, eventos como o Anime Friends também podem fazer com que um negócio cresça. A escritora e ilustradora Bárbara Machado é um exemplo de empreendedora que vê o Anime Friends como uma chance de se conectar com o público. “Consigo chegar em mais pessoas para elas conhecerem meu trabalho”. Segundo a artista, a venda de produtos desse nicho cresceu nos últimos anos. “Acho que as pessoas têm se interessado cada vez mais pelos artistas independentes.”

No Anime Friends, esse interesse é observado em filas, conversas e vendas. Para quem vive da própria arte, é mais do que um espaço de exposição, é uma chance de crescer nesse universo e conquistar novos clientes.

Dublagem brasileira e a IA como vilã

Um dos grandes destaques do Anime Friends foi a presença de ícones da dublagem brasileira, como Wendel Bezerra, responsável por dar voz a personagens como Bob Esponja, Goku e Edward Cullen. Em coletiva de imprensa, o artista disse que seu verdadeiro combustível para continuar são seus fãs. “As pessoas que são fãs dos personagens ou da dublagem, elas me alimentam, me dão energia, paixão, tesão e motivos para continuar fazendo o meu trabalho e entrar no estúdio com total dedicação, com total imersão… Eu já ouvi histórias de abuso infantil, já ouvi histórias de quem venceu o câncer, já ouvi histórias de depressão, já vi um deficiente não verbal que começou a falar através do Bob Esponja. Então, o nosso trabalho vai muito além de dublar. O contato com o fã é justamente o que me faz ser um profissional que tenta ser melhor a cada dia, que tenta tirar o melhor também da minha equipe, de quem eu estou dirigindo, justamente por saber disso, por ter esse contato com o fã.”

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem avançado rapidamente e começado a impactar diversas áreas do entretenimento, incluindo a dublagem. Ferramentas de IA já conseguem imitar vozes, gerar falas automaticamente e até adaptar diálogos em diferentes idiomas, o que gera tanto oportunidades quanto preocupações para profissionais da área. Na coletiva, Wendel Bezerra comentou sobre como essas tecnologias podem ser prejudiciais para o seu trabalho. “Eu acho que é uma coisa da tecnologia contra a qual nós não podemos lutar. O avanço tecnológico é inevitável, mas acho importante sim que o mercado de dublagem busque uma regulamentação. Porque tudo que não tem lei, pode fazer o que quiser, vira bagunça e acaba prejudicando outras pessoas. Então a regulamentação é importante.”

Para ele, a IA deve ser usada de maneira que agregue valor à dublagem. “O dublador ficou doente no meio de uma série, de repente, dá para manter a voz, porque existem recursos para isso. Eu espero que seja utilizada de uma forma que agregue valor mais ainda à dublagem e não que prejudique a obra, prejudique vários profissionais do mercado e traga um resultado final ruim para o público.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mais que um evento

Entre encontros emocionantes, compras e a realização de sonhos, o Anime Friends 2025 mostrou que, além de celebrar a cultura pop, também é espaço para refletir sobre o futuro do setor. Eventos como esse se tornam cada vez mais relevantes para a valorização de diferentes culturas e o crescimento de artistas independentes.