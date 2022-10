Artistas homenageiam Paulo Gustavo, que completaria 44 anos neste domingo

Humorista morreu em 4 de maio de 2021 em decorrência da Covid-19; famosos homenagearam o colega e dedicaram seus votos a ele

Divulgação - 05/05/2021 Fábio Porchat e Regina Casé estão entre os famosos que homenagearam Paulo Gustavo



O comediante Paulo Gustavo, que morreu em 4 de maio de 2021 vítima da Covid-19, completaria 44 anos neste domingo, 30. Para celebrar a data, diversos artistas, humoristas e amigos de Paulo usaram as redes para homenagearem o colega. Em publicação no Instagram, Fábio Porchat usou uma foto de 2005 na qual aparece do lado de Paulo Gustavo. “Ainda não sei exatamente o que falar. Só sei que queria que ele tivesse aqui. Que difícil. Que raiva. Que dor. Seguimos aqui rindo e resistindo! […] Saudades de rir de você”, escreveu. A modelo Caroline Trentini também homenageou o amigo, publicando uma foto ao lado do comediante. “Você continua aqui, em mim, em nós, mais do que nunca. Seguimos, por você, sem medo, com amor e saudade” disse Trentini. Em seu Twitter, Tatá Werneck disse ser simbólico que o dia das eleições coincidisse com o aniversário de Paulo. No sábado, 29, Regina Casé também postou uma foto ao lado do humorista e defendeu o voto em sua homenagem. “Amanhã seria aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo. É dia de pular da cama cedo e ir votar! Eu vou com o coração na mão votar por ele e com ele. Para honrar sua memória!”, afirmou a apresentadora e atriz.

Confira as publicações:

