Regina Duarte é vaiada em teatro por questões políticas; atriz não se abala

Artista sorriu, fez poses e mostrou a capinha do seu celular com foto de Jair Bolsonaro; assista

Reprodução/Twitter/choquei Regina Duarte sorriu e demonstrou apoio a Bolsonaro em meio a vaias no teatro



A atriz Regina Duarte foi vaiada neste sábado, 29, no Teatro Liberdade, na zona Sul de São Paulo, por conta do seu posicionamento político. Pessoas que estavam no local começaram com gritos de “fora, Bolsonaro” e, na sequência, vaiaram a veterana artista, que chegou a ocupar o cargo de secretária da Cultura no atual governo. Regina não se intimidou com os manifestantes e, no vídeo que circula nas redes sociais, ela aparece levantando o celular e mostrando sua capinha – que possui uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o número da sua chapa, 22. Ela também sorriu e fez poses durante os gritos. No Instagram, a atriz não comentou sobre o assunto, mas fez um post elogiando “Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem”, musical que foi prestigiar. “No Teatro Liberdade, tive hoje o privilégio de assistir ao espetáculo/musical que conta a vida do Milton Nascimento, meu querido Bituca. É imperdível”, escreveu Regina na legenda do post. Ela também fez elogios ao elenco e disse que a produção, que conta com direção de Dennis Carvalho, possui uma “qualidade impecável”. No espetáculo, o ator Tiago Barbosa, que viveu Simba na montagem brasileira de “O Rei Leão”, interpreta Milton.

🚨VEJA: Regina Duarte é vaiada e sai de teatro aos gritos de “fora Bolsonaro”. pic.twitter.com/6C4UkbjPoc — CHOQUEI (@choquei) October 30, 2022