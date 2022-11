Ary Fontoura se revolta ao ter mala extraviada em avião: ‘Desaforo’

Ator disse que está tendo ‘uma baita dor de cabeça’ e pediu uma atitude da companhia aérea

Reprodução/Instagram/aryfontoura Ary Fontoura criticou companhia aérea após ter sua mala extraviada



O ator Ary Fontoura fez um desabafo nas redes sociais na última quarta-feira, 2, após sua mala ser extraviada em uma viagem que fez a Portugal. Nos stories do Instagram, o veterano artista de 89 anos – que bombou nas redes sociais durante a pandemia e soma mais 4,3 milhões de seguidores – cobrou uma solução da companhia aérea que viajou: “Você viaja para descansar, aí tem uma baita dor de cabeça porque a TAP extravia sua mala com todos os seus pertences. E aí, o que fazer? Te dão um papel no aeroporto e você tem que aguardar”. O artista disse que não queria expor a empresa fazendo uma reclamação nas redes sociais, mas ficou irritado com a situação. “Eu não gosto de fazer isso, mas acho um desaforo”, disparou. Ele também pediu mais empenho da companhia aérea para recuperar seus pertences: “Vamos fazer uma forcinha para encontrar minha mala.” No último dia 21 de outubro, Ary postou um vídeo dizendo que estava em Lisboa celebrando antecipadamente seu aniversário de 90 anos, que será em 27 de janeiro. “Quero avisar que esse gato aqui resolveu tirar umas feriazinhas e veio passar um tempo em Portugal”, falou o ator. “Esse muso quer paz e aproveitar a vida!! Se não for agora vai ser quando? Já antecipando meu presente de 90 anos.”