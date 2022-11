Bil Araújo explica término com Maraisa e faz revelação: ‘Desculpa, falei’

Ex-BBB começou a se envolver com a cantora quando trabalhava de segurança para ela

Reprodução/Instagram/bilaraujjo/maraisa Bil Araújo disse que já teve um flashback com Maraisa, sua ex-namorada



Bil Araújo, ex-participante dos reality shows “BBB 21”, “No Limite” e “A Fazenda”, deu detalhes do seu antigo namoro com a cantora Maraisa, dupla de Maiara, e revelou que o casal já teve uma recaída. Eles começaram a se envolver quando o influenciador era segurança das sertanejas. “Fiquei um tempo com ela nesse quesito trabalho de segurança, foram uns nove meses”, contou o ex-BBB no podcast “PodDarPrado”. Entre uma gracinha aqui e outra ali, eles acabaram se envolvendo. “Eu brincava muito com ela, a gente tinha muita liberdade. Ela e a Maiara são pessoas incríveis, elas davam liberdade”, contou. “Eu era muito tímido e esquisito, sou até hoje. Eu gosto de beber, aí davam uma bebida, depois se soltava, mas, assim, era bem profissional. Depois fui se envolvendo, conhecendo, conversando, namoramos e ficamos um tempinho. Foi onde saí de segurança e fiquei com ela viajando para cima e para baixo.”

O relacionamento não deu certo porque, segundo o ex-Fazenda, eles viviam realidades bem diferentes na época. “Eu era professor de crossfit. Tinha meu trabalho e ela tinha o dela e a vida de artista você sabe como é, uma loucura. Era show de segunda a segunda. Não tinha como eu largar meu trabalho. Sou o cara que gosta de conquistar as minhas coisas e parecia que eu estava no pé delas”, afirmou. Quando o namoro se tornou público, Bil passou a ser muito criticado pelos fãs e isso também motivou o término. “Sofri muito hater (ódio, em português), o povo ficou falando que eu era interesseiro. Eu era anônimo, absorvia muito [o que falavam] e isso influenciou um pouco. Não tinha esse controle que tenho hoje.” O término do casal foi tranquilo e eles continuam mantendo contato. “Ela é uma mulher incrível. Ela entendeu super [os meus motivos]. A gente é amigo até hoje, conversa pelo WhatsApp, Instagram e já rolou um flashback. Desculpa, Maraisa, falei”, finalizou o ex-BBB.