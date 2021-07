Ashton Kutcher e Mila Kunis explicam por que não dão banho nos filhos todos os dias

Ator também falou que só costuma usar sabonete diariamente em partes específicas do seu corpo

Reprodução/YouTube/27.07.2021 Mila Kunis e Ashton Kutcher falaram que só usam sabonete nos filhos quando estão realmente sujos



Os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis revelaram que não dão banho nos filhos todos os dias. Durante participação no podcast “Armchair Expert”, o casal concordou com o apresentador Dax Shepard, que acredita que as pessoas não devem se livrar do “óleo natural da pele” usando uma barra de sabão no corpo todos os dias. Os astros de Hollywood são pais de Wyatt Isabelle, de 6 anos, e o filho Dimitri Portwood, de 4 anos, e, segundo Ashton, passar uma água nas crianças muitas vezes já é o suficiente. “Se você vê sujeira neles [filhos], limpe-os. Do contrário, não adianta”, declarou o ator. Durante a entrevista, o protagonista de “Sexo sem Compromisso” também falou dos seus hábitos de higiene pessoal e do uso de sabonete. “Eu lavo minhas axilas e virilha diariamente, e nada mais”, afirmou Ashton. Embora o casal não seja adepto de banhos diários com sabonete, eles contaram que lavam o rosto diariamente. “Tenho mania de jogar um pouco de água no rosto depois de um treino para tirar todos os sais”, contou o artista. “Eu lavo meu rosto duas vezes por dia”, acrescentou Mila.