Ashton Kutcher desabafa sobre fama em live com brasileiros: ‘Você se torna um alvo’

Ator foi convidado por corretora para falar sobre investimentos, mas acabou refletindo sobre fama e relação com a família

Reprodução Ashton Kutcher é casado com a atriz Mila Kunis, com quem tem dois filhos pequenos



O astro Ashton Kutcher participou de uma live promovida pela empresa brasileira Clear Corretora, no domingo (6), para falar de investimentos, mas acabou desabafando sobre os percalços da fama. Refletindo sobre os prós e contras de ser uma celebridade, o ator falou sobre o tempo em que era anônimo. “A fama tem seu preço que é abrir mão do seu anonimato e quando você deixa de ser anônimo, já era, não tem como voltar atrás, e poder sair andando por aí livremente como uma pessoa anônima às vezes é um benefício”, disse. “Quando você ganha fama, em geral, embora ela traga vantagens extraordinárias, você se torna um alvo e cada movimento que você faz é visto com um olhar crítico e muitas vezes, outras coisas que você faz são julgadas de forma muito crítica por causa da sua fama”, completou.

Casado com a atriz Mila Kunis desde 2015 e com quem tem dois filhos pequenos, Kutcher também falou sobre a família. “Investir meu tempo e energia na minha família, as recompensas que eu ganho com isso todos os dias são exponenciais. Minha saúde, a gente só tem uma vida, pelo que sabemos, e investir na sua saúde é amar a sua vida e eu não quero que tirem isso de mim”, disse.

O ator ainda brincou ao dizer que viver durante a pandemia de coronavírus é semelhante ao filme “Feitiço do Tempo”, em que o protagonista Bill Murray vive em um eterno looping. “Todo mundo está assustado fazendo o que pode para lutar e derrotar esse inimigo invisível e estamos melhorando a cada dia embora seja fácil relaxar porque ele não está visível na sua frente e parece que você vivendo o ‘Feitiço do Tempo’ onde você revive indefinidamente o mesmo dia, todos os dias são iguais, quando você trabalha de casa, mas estamos progredindo.”