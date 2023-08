Ator Alfred Enoch e esposa são assaltados no Rio de Janeiro

O britânico de descendência brasileira ficou conhecido por suas participações nas produções ‘Harry Potter’, ‘How To Get Away With Murder’ e ‘Medida Provisória’

O ator Alfred Enoch foi assaltado na última quarta-feira, 23. O britânico estava no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa a caminho de um evento do cinema nacional. Nas redes sociais, Mona Godfrey deu detalhes sobre o incidente. “Para meus familiares e amigos, estou sem celular. Fui assaltada a caminho de um evento esta noite”, comunicou. “Enquanto estiver fora, será difícil recuperar meu número. Provavelmente não acontecerá enquanto eu não voltar ao Reino Unido em setembro”, relatou. A companheira do artista lamentou o ocorrido e lamentou a perda de fotos de viagem para a Letônia que estavam armazenadas no dispositivo. “Nós todos devemos agradecer por ter sido impedida de correr atrás do bandido”, disse Godfrey. O casal cumpria agenda na capital fluminense para o “Grande Prêmio do Cinema Brasileiro”. Enoch, que tem descendência brasileira, concorria à categoria de “Melhor Ator” pela sua performance em “Medida Provisória, filme dirigido por Lázaro Ramos. O ator ficou conhecido mundialmente por seus trabalhos em “Harry Potter” e a série “How To Get Away With Murder“.