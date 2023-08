Will Smith se impressiona com arte de fã brasileiro: ‘Beleza nas ruas de Goiás’

Ilustrador homenageou o ator nas ruas da cidade de Trindade com um desenho da série ‘Um Maluco no Pedaço’

Reprodução/Instagram/@fabiogomestrindade/@willsmith Will Smith foi homenageado em Trindade, Goiás



O ator Will Smith notou a arte de um fã brasileiro em suas redes sociais. O hollywoodiano elogiou o muralista Fábio Gomes Trindade, que usou uma imagem do cantor para ilustrar uma parede nas ruas da cidade de Trindade, em Goiás. “Nossa! Fábio, fico honrado e sempre impressionado com o seu trabalho! Eu amo a beleza que você traz para as ruas de Goiás. E aí, Brasil?”, escreveu Smith. Gomes faz grafites com o rosto de pessoas de cabelo crespo e cacheado. Parte da ideia de suas artes é unir a ilustração dos painéis a árvores da paisagem, dando textura e maior dimensão à obra. A foto escolhida pelo ilustrador para homenagear Will Smith foi a de “Um Maluco no Pedaço”, série que ele estrelou nos anos 90. Will aproveitou o espaço de suas redes sociais para divulgar outros trabalhos de Trindade com o rosto de anônimos. O filho do ator estadunidense, Jaden Smith, também elogiou Fábio.