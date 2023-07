Ator Bradley Cooper está ‘incomodado’ com namoro da ex Irina Shayk com Tom Brady

Modelo e ex-jogador da NFL foram clicados juntos no último fim de semana

Mark RALSTON / AFP Irina e Bradley foram um casal de 2015 a 2019 e têm uma filha juntos



O ator Bradley Cooper está ‘incomodado’ com o namoro de sua ex, a modelo Irina Shayk, com a lenda da NFL, Tom Brady. De acordo com o tabloide ‘Daily Mail’, Cooper está preocupado que o novo relacionamento afaste ele de Irina, com quem tem uma filha de 6 anos. “Ela é a mãe de sua filha e elas são suas duas mulheres favoritas no mundo. Ele sente que, pela primeira vez, ela conheceu alguém que pode afastá-la para sempre”, disse uma fonte ao jornal britânico. Bradley, no entanto, namorou outras mulheres desde que o casal terminou em 2019. “Tom é muito capaz de ser um marido dedicado e pai. Isso é o que afeta Bradley”, acrescentou a fonte. Tom Brady é ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen. Os dois terminaram em outubro de 2022 e tem dois filhos juntos.