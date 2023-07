Kristen Bell, dubladora de ‘Frozen’, conta que filhas bebem cerveja sem álcool

Revelação foi feita durante sua participação no programa ‘The Kelly Clarkson Show’

Reprodução/Instgram/@kristenanniebell Kristen Bell e seu marido, Dax Shepard



A atriz Kristen Bell, que dublou a princesa em “Frozen”, revelou que seu filhos – Delta, de 8 anos, e Lincoln, de 9 anos – já beberam cerveja sem álcool. A declaração inusitada foi feita durante sua participação no programa “The Kelly Clarkson Show”, enquanto conversava com a apresentadora sobre bares e restaurantes que servem bebidas alcoólicas nos parques da Disney, em Orlando. A apresentadora relatou que sua filha quando era bebê tomou um gole de champagne por acidente. Em resposta, Kristen falou que o marido, Dax Shepard, só bebe cerveja sem álcool porque se recupera de alcoolismo. “Minhas filhas já pediram cerveja sem álcool em restaurantes”, disse ela causando risada na plateia. “Parece insano, mas o contexto é importante. Aprendemos isso nos últimos anos”. Com isso, a atriz informou que Shepard tinha o hábito de beber perto da filha mais velha. Kristen conta que a criança apalpava a lata e chupava sua borda. “Acho que para ela parece especial, algo do papai, algo da família”, disse. “Você pode me julgar se quiser, não estou fazendo nada de errado”, finalizou.