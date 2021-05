Ator de ‘Animais Fantásticos’ é preso após ser acusado de agressão sexual

Kevin Guthrie, intérprete de Abernathy na franquia, deverá cumprir três anos de prisão

Divulgação/14.05.2021 Kevin Guthrie foi condenado a três anos de prisão



O ator escocês Kevin Guthrie, conhecido por interpretar o personagem Abernathy na franquia “Animais Fantásticos”, foi condenado a três anos de prisão por agressão sexual. Segundo divulgado pelo Deadline, o caso aconteceu em 2017 no apartamento de um amigo de Kevin, o também ator Scott Reid. A vítima foi uma mulher de 29 anos que recebeu a ajuda dos atores, após sofrer uma queda. Eles a levaram até ao apartamento, Scott foi ligar para o serviço de atendimento médico e Kevin ficou responsável por cuidar da mulher cujo nome não foi divulgado. No tribunal, a vítima afirmou que lembra do ator tirando sua blusa e apalpando seu corpo antes de forçar o ato sexual, que só parou quando o dono do apartamento voltou. De acordo com a BBC, Kevin negou as acusações e disse que apenas ajudou a mulher. No entanto, amostras do DNA do ator foram encontradas na calcinha da vítima e, com isso, ele foi considerado culpado. No site IMDb, o nome do ator aparece no elenco do terceiro filme de “Animais Fantásticos”, mas a Warner Bros. informou ao Deadline que o personagem de Kevin não faz parte dessa sequência, que já não contará com Johnny Depp, substituído após acusações de violência doméstica contra sua ex-mulher, Amber Herd.