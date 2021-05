Polêmico, ‘365 Dias’ terá sequências na Netflix; gravações já começaram

Partes 2 e 3 do longa que fez sucesso em mais de 90 países estão sendo filmadas ao mesmo tempo

Divulgação/14.05.2021 '365 Dias' terá duas sequências que foram anunciadas pela Netflix



As sequências do filme polonês “365 Dias” já estão sendo gravadas e ao mesmo tempo. A Netflix anunciou as partes 2 e 3 da produção que bombou na plataforma de streming em 2020. Nas continuações, é explorado o reencontro do mafioso Massimo com Laura, que é marcado por conflitos relacionados aos laços familiares dos dois. Também entra em cena um misterioso homem que vai se aproximar de Laura para tentar conquistar seu coração. O primeiro filme estreou primeiro nos cinemas e só depois os direitos foram adquiridos pela Netflix. O que muda agora é que, segundo a Variety, a plataforma de streaming estará mais envolvida nessas sequências. O primeiro filme não foi bem avaliado, mas agradou ao público com seu teor erótico no estilo “50 Tons de Cinza”. Ele ficou na lista dos filmes mais assistidos da Netflix em 90 países e foi o quarto filme mais pesquisado globalmente no Google em 2020. Além disso, os atores Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, que protagonizam o filme, ganharam milhares de seguidores nas redes sociais. Com cenas de sexo bem realistas e com um chefe da máfia que tenta a todo custo fazer uma mulher se apaixonar por ele, o longa foi acusado de contribuir para a cultura do estupro e, com isso, foi feita uma campanha para a produção ser retirada do catálogo da Netflix. A empresa se recusou a remover o filme e justificou que continha na plataforma uma advertência de que no filme há violência, sexo e nudez. A história é inspirada nos livros de Blanka Lipinska, que co-escreveu o roteiro do primeiro filme.