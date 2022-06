Ator de ‘Fear the Walking Dead’ é encontrado morto aos 18 anos

Tyler Sanders interpretou a versão mais jovem de Jake Otto (Sam Underwood) na série

Reprodução/ instagram @tylermsanders Tyler, de 18 anos, estava em alta na profissão



Tyler Sanders, ator de 18 anos, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 16. Seu agente Petro Tapia confirmou a morte, mas não deu detalhes sobre a causa. Tyler interpretou a versão mais jovem de Jake Otto (Sam Underwood) em ‘Fear the Walking Dead‘ e chegou a receber uma indicação ao Daytime Emmy por sua atuação na série ‘Uma Pitada de Magia’, do Prime Video. Tyler também trabalhou em 9-1-1: Lone Star e The Rookie. “Tyler era um ator talentoso com um futuro brilhante. Ele vem de uma família maravilhosa, e pedimos que vocês respeitem a privacidade deles neste momento”, pediu Tapia em comunicado. O empresário acrescentou que a morte está sob investigação.