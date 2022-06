Gkay compra tênis da Balenciaga que virou piada por ser ‘surrado’; saiba o valor

Influenciadora postou um vídeo mostrando a reação dos seus amigos: ‘Você comprou uma sucata?’

Reprodução/Instagram/gessicakayane Gkay surpreendeu ao mostrar que comprou tênis polêmico da Balenciaga



A influenciadora digital Gkay surpreendeu seus seguidores neste sábado, 18, ao mostrar que comprou o tênis da grife francesa Balenciaga que virou meme recentemente por ter um aspecto de sujo e surrado. A artista postou um vídeo mostrando a reação dos seus amigos vendo o tênis. “Você comprou uma sucata? Não entendo porque fazem [um tênis assim] e não entendo porque você compra”, declarou o influenciador Álvaro no vídeo. “Está tão desgastado que na frente está escrito ‘Palenciaga’. Nem achei que vendia”, comentou o influenciador Lucas Rangel. “Achei que era meme”, confessou Álvaro. O Paris Sneakers da Balenciaga é uma edição limitada com pouquíssimos pares à venda. O estilista Demna Gvasalia, que assina a coleção, explicou que o tênis tem essa aparência de “velho”, pois quis passar a ideia de que é um produto que vai durar a vida toda. A versão mule custa US$ 495 (aproximadamente R$ 2,6 mil) e a versão de cano alto, que foi comprada por Gkay, custa US$ 1,8 (cerca de R$ 10 mil).