Ator de ‘Fina Estampa’ e ‘Desalma’ faz vaquinha para conseguir bancar cirurgia

Luciano Chirolli está impossibilitado de trabalhar devido a uma osteopenia no quadril; ele busca arrecadar R$ 70 mil e recebeu apoio de famosos

Divulgação/Globoplay/André Hawk Luciano Chirolli interpreta Viktor Skavronski na série 'Desalma'



Impossibilitado de trabalhar, o ator Luciano Chirolli, conhecido por viver Mafioso na novela “Fina Estampa” (2011), da Globo, decidiu fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. O artista está com “uma séria necrose no fêmur devido a uma osteopenia no quadril” e precisa fazer uma cirurgia. O valor arrecadado é para que ele consiga realizar a operação em um hospital particular, pois, segundo o artista, ele teria que esperar meses para operar na rede pública e isso o deixaria mais tempo sem poder trabalhar, o que “comprometeria seriamente sua condição de sobrevivência”. Na página de arrecadação, foi discriminado que R$ 42,5 mil serão usados para pagar as despesas hospitalares, R$ 3.600 para dois meses de fisioterapia, R$ 3.000 para dois meses de aluguel de materiais hospitalares, R$ 1.000 para medicamentos necessários no pós-operatório e R$ 4.900 para custos extras imprevistos. Ao todo, o artista precisa de R$ 70 mil.

Até o momento da publicação deste texto, mais de 300 pessoas colaboraram com o ator, que já arrecadou mais de R$ 68,2 mil. Ao divulgar a vaquinha nas redes sociais, Luciano recebeu o apoio de vários famosos. “Meu amor! Vai dar tudo certo”, escreveu a atriz Malu Galli. “Se Deus quiser, logo, logo a quantia será suprida”, declarou a atriz Nany People. “Lindo, Luke!!! Vai dar certo, tudo vai se ajeitar e você logo vai estar forte e firme outra vez”, comentou a atriz Julia Lemmertz. “Torcendo para sua rápida recuperação. Todos juntos vamos conseguir”, disse a atriz Lilian Blanc. Além de “Fina Estampa”, o ator esteve no elenco de outras produções globais como “Páginas da Vida” (2006), “O Profeta” (2007) e “Haja Coração” (2016). Um dos trabalhos mais recentes do artista foi na série “Desalma” (2020), do Globoplay, na qual interpretou Viktor Skavronski.