A fila andou? Key Alves curte show com ex-affair após separação de Gustavo Benedeti

Jogadora de vôlei curtiu evento com o youtuber Rezende, com quem revelou no ‘BBB 23’ já ter ficado

Reprodução/Instagram/keyalves Key Alves revelou no 'BBB 23' já havia ficado com Rezende



A ex-BBB Key Alves ficou abalada após o fim do relacionamento com o também ex-BBB Gustavo Benedeti, mas ao que tudo indica, a jogadora de vôlei tem seguido sua vida. Nos stories do Instagram, ela apareceu curtindo um evento com shows de Gusttavo Lima e Thaeme e Thiago. O que chamou a atenção dos seguidores é que ela aproveitou a noite ao lado do youtuber Rezende, com quem já viveu um affair. No primeiro vídeo, Key aparece dançando próximo ao influenciador. “Juro, ontem eu bebi todas”, contou nos stories. Em outra publicação, ela aparece abraçada com Rezende cantando a música O Grande Amor Da Minha Vida, que ficou famosa na voz de Gian e Giovani.

“O que rolou aqui?”, escreveu a jogadora de vôlei ao divulgar o vídeo com o influenciador. Key também mostrou em suas redes sociais que nos últimos dias participou de uma gravação para o canal do YouTube de Rezende. No “BBB 23”, ela contou que era agenciada pela empresa do youtuber e, em uma conversa com Cezar Black, revelou que viveu um affair com o influenciador durante uma viagem a Londrina, no Paraná. Na ocasião, o enfermeiro brincou: “Você ficava com o cara que era seu agente? Que p*taria é essa?”. Durante o reality, Key engatou um namoro com Gustavo, mas o ex-BBB colocou um fim na relação quando ambos saíram do jogo. A ex-sister não escondeu sua decepção e afirmou que a decisão do término partiu do cowboy.