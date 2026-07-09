Ator de ‘Malhação’ e ‘Sandy & Junior’ morre aos 49 anos

Astro ficou conhecido pelo público jovem nos anos 2000 e enfrentava um câncer de orofaringe diagnosticado em 2024

Morreu, nesta quinta-feira (9), aos 49 anos, o ator Edward Boggiss, conhecido por personagens que marcaram uma geração de jovens telespectadores, como Anthony Grilo (Tony), o vilão da série Sandy & Junior (2002), e Caio Perez, da quinta temporada de Malhação (1999).

A morte foi anunciada pelo ator Pedro Garcia Netto, amigo de Boggiss, e confirmada pela filha do artista, Julia Boggiss. A causa não foi divulgada, mas o ator enfrentava um câncer de orofaringe com comprometimento pulmonar, diagnosticado em 2024.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao artista. A filha publicou uma mensagem de despedida ao pai: “Descanse em paz, papi. Te amo para sempre”. O primo de Edward, George Patrick, médico cirurgião e paliativista, também lamentou a perda.

O velório será realizado nesta quinta-feira (9), no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia de cremação está prevista para o início da tarde.

Além dos trabalhos em Malhação e Sandy & Junior, Boggiss participou de outras produções da televisão brasileira, incluindo as novelas Laços de Família (2001), O Profeta (2006) e Chamas da Vida (2008), da Record, além da série infantil Caça Talentos (1998). Seu último trabalho na televisão foi em 2010, no seriado A Vida Alheia.

No cinema, o ator integrou o elenco de filmes como Canta Maria (2006) e Juventude (2008). Após deixar a carreira artística, Boggiss passou a viver longe dos holofotes e chegou a falar publicamente sobre sua saúde mental. Em entrevista de 2020, relatou ter enfrentado um quadro de depressão profunda em 2012, após o fim de um casamento, período em que buscou tratamento especializado.