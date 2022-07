Ator de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ vira vendedor após acusações de canibalismo, diz site

Armie Hammer estaria trabalhando nas Ilhas Cayman depois de ser cortado de várias produções

Reprodução/Netflix Armie Hammer fez sucesso ao protagonizar o longa 'Me Chame Pelo Seu Nome', em 2017



Parece que as polêmicas envolvendo o ator Armie Hammer refletiram na carreira artística. Após ser acusado de abuso sexual de praticar fetiches envolvendo canibalismo, o artista, conhecido por protagonizar o filme “Me Chame Pelo Seu Nome”, foi cortado de vários projetos em Hollywood. Segundo divulgado pela Variety, Armie estaria trabalhando atualmente como vendedor em um hotel nas Ilhas Cayman. Uma fonte, que preferiu não se identificar, disse que o ator está vendendo timeshare, um tipo de acomodação, em um resort. “Ele está trabalhando em um cubículo. A realidade é que ele está totalmente falido e está tentando preencher os dias e ganhar dinheiro para sustentar sua família”, declarou a pessoa.

Ele teria escolhido trabalhar nas Ilhas Cayman para ficar próximo dos seus dois filhos, que são fruto do seu relacionamento com a apresentadora Elizabeth Chambers. Os rumores de que Armie estaria trabalhando no resort começaram na semana passada, mas o local negou. Ainda de acordo com a Variety, o hotel não confirmou a informação para tentar proteger o ator. Após as polêmicas envolvendo seu nome, o artista foi cortado de várias produções incluindo os filmes “Shotgun Wedding” e “Billion Dollar Spy”, a peça da Broadway “The Minutes” e a série da da Paramount+ “The Offer”.