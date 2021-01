Armie Hammer deixa o elenco de ‘Shotgun Wedding’ após ser acusado de canibalismo

Ator disse que não está ‘respondendo a essas alegações de merda’ e explicou por que se afastou do longa

O ator Armie Hammer decidiu deixar seu papel no filme “Shotgun Wedding”, no qual dividiria cena com a cantora e atriz Jennifer Lopez. A atitude foi tomada com o apoio da Lionsgate, estúdio responsável pelo longa, após o protagonista de “Me Chame Pelo Seu Nome” ser envolvido em polêmicas nas redes sociais envolvendo agressão e canibalismo. Armie já iria começar as gravações e, com a sua saída, o projeto precisará ser reformulado. “Não estou respondendo a essas alegações de merda, mas à luz dos ataques online perversos e espúrios contra mim, não posso, em sã consciência, deixar meus filhos por 4 meses para fazer um filme na República Dominicana. A Lionsgate está me apoiando nisso e sou grato a eles por isso”, disse o ator em um comunicado divulgado pela Variety.

Um representante da produção do filme deixou claro que partiu do ator deixar o elenco do longa: “Armie pediu para se afastar do filme e nós o apoiamos em sua decisão”. A polêmica envolvendo o ator começou depois que mensagens supostamente enviadas por ele foram expostas nas redes sociais. Nessas mensagens, ele teria falado sobre fantasias sexuais e chegado a citar práticas de canibalismo, chegando a escrever que é “100% canibal” e que desejava “beber sangue”. Com a repercussão, novas conversas e até fotos que teriam sido enviadas pelo Armie foram divulgadas. Ainda não foi comprovada a veracidade dos prints que circulam nas redes sociais. O ator estrelou recentemente o filme da “Rebecca – A Mulher Inesquecível” da Netflix e também deve reprisar seu papel na sequência de “Me Chame Pelo Seu Nome” ao lado do astro Timothée Chalamet. Fora isso, ele também está escalado para a série “The Offer”.