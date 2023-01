Ator de ‘Shazam’ causa polêmica com postagem contra a vacina da Pfizer

Fãs acusaram Zachary Levi de ser anti-vax nas vésperas de lançamento do novo filme do herói

Divulgação Zachary Levi é protagonista de 'Shazam', que terá segundo filme lançado em março



Zachary Levi, protagonista do filme ‘Shazam‘, causou uma polêmica neste domingo, 29, nas redes sociais. A poucos dias da estreia do segundo filme do super-herói da DC, o ator respondeu um tweet sobre a vacina da Pfizer contra a Covid-19 ser perigosa para o mundo. “Concordo fortemente”, escreveu. Os fãs aceitaram o comentário como anti-vax (anti-vacina) e a postagem recebeu uma enxurrada de críticas. Tentando se explicar, Zachary postou um link de um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de 2009, que acusa a Pfizer de fraude. Na época a empresa fez um acordo com o governo e pagou US$ 2,3 bilhões. ‘Shazam! Fúria dos Deuses’ está previsto para estrear em 17 de março nos EUA e a polêmica com o protagonista pode causar problemas para a Warner Bros.