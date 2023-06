Ator de ‘Terra e Paixão’ posta foto de sunga e causa frisson nas redes sociais; confira

No papel de Ramiro, Amaury Lorenzo causou comentários engraçados e ousados com a publicação

Reprodução/Instagram/@amaurylorenzo Amaury Lorenzo vive Ramiro na novela 'Terra e Paixão"



O ator Amaury Lorenzo, que vive o capataz Ramiro em “Terra e Paixão”, postou, nesta terça-feira, 27, uma foto só de sunga no Instagram com a legenda “Meia noite”. O registro causou surpresa e alegria aos seguidores, primeiro pelo corpo definido do artista e depois pela sensualidade exalada. “To de olho nos comentários“, escreveu o ator Diego Martins, que interpreta Kelvin, personagem que vive um quase romance com Ramiro. “Deus benza”, brincou o cantor Hiran. “Minha nossa senhora dos ramiros”, escreveu um fã. “Sorteia um seguidor pra você macetar”, comentou um segundo.