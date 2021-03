Ator Edson Montenegro, de ‘Cidade de Deus’, morre vítima de Covid-19

Artista faleceu na madrugada deste domingo, 21, nos Hospital Paulistano, em São Paulo; ele estava na UTI desde a última segunda-feira, 15

Reprodução/Instagram/gainagenciamento Edson Montenegro interpretou o pai de Buscapé no filme 'Cidade de Deus'



O ator Edson Montenegro, de 63 anos, conhecido por seu papel no filme “Cidade de Deus”, faleceu na madrugada deste domingo, 21, nos Hospital Paulistano, em São Paulo, por complicações da Covid-19. A morte foi confirmada pela filha do ator, Juliana Tavares. “Meu pai descansou. Em nome de toda família, obrigada por toda correte do bem em oração e toda energia positiva que emanara”, escreveu Juliana em suas redes sociais. De acordo com a empresa de agenciamento Gain, o artista começou a sentir sintomas da doença no último dia, 12. No mesmo dia, Edson foi internado. No dia 15, o quadro se agravou e o comprometimento dos pulmões chegou a 55%. Desde a última segunda-feira, o ator está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na madrugada deste domingo, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O SBT, emissora em que Edson atuou nas novelas “Os Ricos também Choram”, em 2005, como Aldeny; e em 2016, como Padre Lutero, em Cúmplices de um Resgate, lamentou profundamente a morte do ator. “O SBT presta solidariedade aos amigos e deseja que Deus conforte sua família”, diz nota de pesar do canal. O ator Miguel Falabella utilizou suas redes sociais para prestar homenagens ao amigo. “Meu muito querido Edson, o domingo amanheceu triste com sua passagem. Lembro de sua alegria quando começamos os ensaios de Donna Summer, o musical, e você me disse, carinhosamente, que estava muito feliz porque sempre teve vontade de trabalharmos juntos. Que pena que nosso espetáculo mal chegou a ver a luz antes de ser interrompido por essa pandemia”, lamentou.