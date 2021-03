Taxa de ocupação de leitos de UTI ultrapassa 91% no Estado de SP

São 28.292 pessoas internadas pela Covid-19 no Estado, sendo 11.976 em UTIs e 16.316 em leitos de enfermaria

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/03/2021 Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está em 91,7%



A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ultrapassou, neste sábado, 20, o índice de 91% no Estado de São Paulo. São 28.292 pessoas internadas pela Covid-19, sendo 11.976 em UTIs e 16.316 em leitos de enfermaria. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o número é 110% maior que a quatro semanas atrás, em 20 de fevereiro. Neste sábado, morreram 616 pessoas e 18.028 casos foram registrados nas últimas 24 horas. É o segundo dia consecutivo que São Paulo registra mais de 18 mil novas infecções em 24 horas.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid no Estado está em 91,5%. Na Grande São Paulo, o índice está em 91,7%. Na quinta-feira, 18, os índice estavam em 88% e 80%, respectivamente. Em toda a pandemia, já são 2.298.061 casos confirmados de Covid-19. São Paulo contabiliza 67.414 vítimas fatais da doença. SP é o estado com os maiores números do país, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).