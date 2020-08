Ator Gésio Amadeu morre aos 73 anos após contrair Covid-19

Amadeu ficou famoso ao fazer Chiquititas, do SBT, e Sítio do Pica Pau Amarelo

Instagram Gésio Amadeu estava internado desde julho em hospital de SP



O ator Gésio Amadeu morreu nesta quarta-feira (5) aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos após ser internado em junho com a Covid-19. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais e lamentada por muitos fãs e amigos de profissão. Amadeu era ator de teatro e televisão, e ficou muito conhecido por seu trabalho em Chiquititas, no SBT, como o Chefe Chico e no Sítio do Pica Pau Amarelo na Globo, e em diversas novelas. Recentemente, ele trabalhava na série infanto-juvenil Bugados, do canal Gloob.

Uma das atrizes que prestam homenagem a Gésio nas redes sociais foi Flavia Monteiro, que contracenou com Gésio em Chiquititas. “Hoje a festa não armou-se na cozinha, e sim lá no céu, que recebe esse sorriso cheio de doçura e acolhimento. A nós, ficam as lembranças, o legado de um trabalho impecável e generoso e muita saudade”, escreveu em seu Twitter.

No fim de junho, familiares e amigos fizeram uma campanha de doação de sangue no Hospital Santa Maggiore, no bairro de Santa Cecília -SP, onde o ator estava internado. Por meio do Instagram oficial de Gésio, a família anunciou que tinham conseguido a quantia necessária.

*Com Agência Estado