Lady Gaga terá talk show na Apple Music

O programa ‘Gaga Radio’ estreia já nesta sexta-feira (7), às 15h no horário de Brasília

Divulgação/Apple Music 'Gaga Radio' estreia na Beats1 nesta sexta-feira (7)



A Apple Music anunciou nesta quarta-feira (5) que Lady Gaga terá um talk show na Beats1, a rádio do serviço de streaming. O programa “Gaga Radio” estreia já nesta sexta-feira (7). Além de entrevistas, Gaga vai dar uma de DJ e tocar mixes no programa. O primeiro convidado é BloodPop, um dos produtores do disco “Chromatica“, o mais recente da cantora. Eles vão falar sobre os desafios de fazer um álbum, incluindo depressão e falta de confiança, segundo um comunicado divulgado à imprensa. No texto, Lady Gaga diz que o programa é uma maneira de ela contribuir com a “comunidade global” sem sair de casa.

O programa será semanal, lançado todas as sextas, às 15h (no horário de Brasília). Os próximos convidados vão incluir pessoas que ajudaram e inspiraram o disco “Chromatica”, e cada episódio terá uma playlist exclusiva montada pelo convidado. Agora, Gaga se une a outros artistas que têm programas na Beats1, como Elton John, Frank Ocean e Nicki Minaj. A rádio pode ser ouvida pela internet pelos assinantes da Apple Music.