Ator Hiram Kasten, de ‘Seinfeld’, morre aos 71 anos nos EUA

Uma homenagem será realizada em Nova York; familiares pediram que fãs e amigos doem para instituições de caridade que apoiam pacientes com doenças terminais ao invés de flores no funeral

BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Ator participou de séries como 'Um maluco no pedaço' e 'Seinfeld'



No último domingo, 16 de junho, o ator e comediante Hiram Kasten faleceu aos 71 anos em Batavia, Nova York. Ele lutava contra diversas doenças, incluindo câncer de próstata e Doença de Crohn, que causa inflamações no intestino. Conhecido por seu papel como Michael na série “Seinfeld”, Hiram Kastenbaum também participou de outras produções como “Um Maluco no Pedaço” e “Curb Your Enthusiasm”. Sua carreira como comediante era marcada por apresentações no Comic Strip de Nova York, onde conheceu Jerry Seinfeld. Desde 2017, o ator vinha enfrentando problemas de saúde que o levaram a interromper sua carreira. Uma cerimônia em sua homenagem será realizada no Memorial Schwartz Brothers-Jeffers, em Nova York. A família de Hiram solicitou que, em vez de flores, os interessados em prestar homenagens façam doações para instituições de caridade que apoiam pacientes com doenças terminais. Casado há 38 anos com Diana Kastenbaum, Hiram faleceu um dia após o aniversário de casamento. Natural do Bronx, Nova York, ele se mudou para Los Angeles na década de 1980 e posteriormente para Batavia, cidade natal de sua esposa. Além de sua atuação em séries de televisão, o comediante também trabalhou no famoso clube nova-iorquino The Big Apple em 1981.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA