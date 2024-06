Ex-BBB Matteus comenta indiretamente sobre fraude em sistema de cotas raciais: ‘Não é fácil lidar’

Alegrete havia se manifestado anteriormente por meio do Instagram, lamentando o ocorrido e explicou que a inscrição foi feita por terceiros, sem seu consentimento

Reprodução/Instagram Em 2014, o gaúcho ingressou na faculdade por meio das vagas afirmativas, que exigiam na época apenas a autodeclaração



No último sábado (15), durante um Seminário de Benzedores em Alegrete, Rio Grande do Sul, o ex-BBB Matteus Amaral, também conhecido como Alegrete, comentou indiretamente sobre a acusação de fraude no sistema de cotas raciais para ingressar no curso de engenharia agrícola na Unipampa. O ex-participante se pronunciou sobre o episódio que veio à tona na semana passada e foi confirmado pela instituição. Matteus havia se manifestado anteriormente sobre o caso por meio de uma mensagem publicada em seu Instagram. Em 2014, o gaúcho ingressou na faculdade por meio das vagas afirmativas, que exigiam na época apenas a autodeclaração. Atualmente, o processo para utilização de cotas raciais envolve uma avaliação do conselho responsável, o que não era exigido na época em que o ex-BBB entrou na universidade. Em 2016, ele trancou o curso e, ao tentar retomá-lo em 2018, não havia mais vagas afirmativas disponíveis para a sua modalidade. Sua entrada na faculdade em que está matriculado atualmente, desde 2022, foi por meio da ampla concorrência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em nota publicada anteriormente, Matteus lamentou o ocorrido e explicou que a inscrição no sistema de cotas foi feita por terceiros, sem seu consentimento. Ele ressaltou a importância das políticas de cotas no Brasil e afirmou que nunca teve a intenção de se beneficiar indevidamente dessas políticas. O ex-BBB agradeceu a oportunidade de estar vivo e se mostrou grato por tudo que está vivendo, apesar das dificuldades enfrentadas. Um dia antes de seu pronunciamento, um vídeo publicado por Matteus em suas redes sociais mostrava sua mãe, Luciane Da Silveira Amaral, em uma conversa em que mencionava a autodeclaração racial. No vídeo, ela dizia que se declarasse negra, seria considerada negra. Pouco tempo depois, o vídeo foi removido sem qualquer explicação adicional. A situação envolvendo o ex-BBB e a fraude no sistema de cotas raciais continua sendo acompanhada de perto pela opinião pública e pelas autoridades competentes.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Portal Alegrete Tudo (@portalalegretetudo)

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA