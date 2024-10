Ator Keanu Reeves estreia no automobilismo em Indianápolis

Na corrida, ele partiu da 31ª posição e finalizou em 25º lugar, competindo entre um total de 35 veículos

O ator Keanu Reeves, conhecido por seus papéis em grandes filmes, fez sua estreia no automobilismo em uma competição realizada no famoso circuito de Indianápolis. Na corrida, ele partiu da 31ª posição e finalizou em 25º lugar, competindo entre um total de 35 veículos. Essa participação marca um novo capítulo na carreira do artista, que aos 60 anos se aventura em um novo desafio. Reeves está competindo na Toyota GR Cup, um evento que também apoia as corridas Indy 8 Hour. Durante a prova, ele pilotou o carro de número 92, que trazia uma referência à sua história em quadrinhos intitulada “The Book of Elsewhere”. Essa iniciativa demonstra a versatilidade do ator, que busca expandir sua presença em diferentes áreas de entretenimento.

Além de sua recente participação, Keanu Reeves já possui um histórico no automobilismo, tendo conquistado a vitória no GP Toyota de Long Beach em 2009. Essa experiência prévia pode ter contribuído para sua performance na corrida em Indianápolis, onde ele competiu ao lado de outros pilotos, incluindo o youtuber Cody Jones, que é seu companheiro de equipe. A entrada de Reeves no mundo das corridas é um reflexo de sua paixão por velocidade e desafios. Com uma carreira consolidada no cinema, ele agora se dedica a explorar novas fronteiras, mostrando que a busca por novas experiências não tem idade. A Toyota GR Cup promete ser uma plataforma interessante para o ator, que continua a surpreender seus fãs com suas diversas habilidades.

