Ator Kevin Spacey é absolvido das acusações de agressão sexual contra quatro homens

Ator chorou ao ouvir a decisão e agradeceu ao júri; foi um mês de audiências e 12 horas de deliberação para chegar a um resultado

EFE/EPA/ANDY RAIN Ator americano Kevin Spacey deixa Southwark Crown Court após ser considerado inocente em todas as acusações em Londres, Grã-Bretanha, 26 de julho de 2023



O ator americano Kevin Spacey, acusado de ter agredido sexualmente quatro homens no Reino Unido, foi declarado ‘não culpado’ nesta quarta-feira, 26. O artista, que completa 64 anos nesta quarta, chorou quando a decisão foi divulgada. Ele agradeceu ao júri. O resultado saiu após um mês de audiências e 12 horas de deliberação. Os membros do júri declararam Spacey inocente das nove acusações que enfrentava. Quando o veredicto foi anunciado, o ator enxugou as lágrimas e fez gestos de agradecimento. O vencedor do Oscar era acusado de ser ‘um grande assediador sexual’ pela promotoria e de ter cometido crimes sexuais contra quatro homens entre 2001 e 2013. Em seu depoimento no dia 14 de julho, ele negou ser um “assediador sexual” e disse não ter “uma varinha mágica” para levar as pessoas para a cama. Spacey admitiu que “interpretou mal” os sinais de uma das pessoas que o denunciaram, que recusou um interesse sexual em uma casa na Inglaterra onde ele estava hospedado no início da década de 2010. No entanto, ele acrescentou que teve relacionamentos “consensuais” com dois outros denunciantes: um que o levou a uma festa do showbiz no início dos anos 2000 e o outro, um aspirante a ator.