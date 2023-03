Ator que interpretou Harry Potter será pai pela primeira vez

Informação foi confirmada ao jornal The Sun, no sábado, 25, por um porta-voz de Erin Darke, namorada do astro

ANGELA WEISS / AFP Ator britânico Daniel Radcliffe, que deu vida ao personagem Harry Potter, será pai



O ator britânico Daniel Radcliffe, que deu vida ao personagem Harry Potter, será pai pela primeira vez. A informação foi confirmada ao jornal The Sun, no sábado, 25, por um porta-voz de Erin Darke, namorada do ator e que também é atriz. O casal está junto desde 2013. Eles se conheceram nas gravações do filme independente “Versos de um Crime”. O próprio ator disse que foi amor à primeira vista. Para se ter ideia, Daniel comentou, durante entrevista, que a produção do longa é “um registro maravilhoso do primeiro flerte”. O astro de Harry Potter também já atuou em outros filmes, como “Truque de Mestre 2”, “Amaldiçoado”, “Na Selva”, “Armas em Jogo”, “Cidade Perdida”, entre outros. Já Erin Darke ficou conhecida pela participação em “Good Girls Revolt”, de 2016, pela Amazon Prime. Daniel Radcliffe é discreto sobre a vida particular. Inclusive, ele não possui um perfil no Instagram.