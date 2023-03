Drake é visto em balada horas antes de cancelar show do Lollapalooza em São Paulo

Rapper canadense alegou que está sem membros de sua equipe de som e produção

Principal atração do último dia de shows no Lollapalooza Brasil em 2023, Drake cancelou sua apresentação em cima da hora, na manhã deste domingo, 26. Algumas imagens que circulam em redes sociais mostrando o cantor em uma festa realizada em Miami, nos Estados Unidos, na noite de sábado, porém, têm gerado críticas de fãs nas redes sociais. O vídeo foi publicado no perfil de Instagram @bigforeign3.5 por volta das 8h, pouco antes do anúncio do cancelamento do show. É possível ver o rapper canadense conversando com 50 Cent em uma boate na região de Miami. Para não vir ao Brasil, o músico alegou que está sem membros de sua equipe de som e produção, “essenciais para a realização do show”. “Sentimento de viagem perdida, de verdade. Se eu não tivesse comprado, eu não estaria com esperança. Mas o cara quase não vem para cá. Ele se apresentou na Argentina, Chile, Colômbia e só cancela aqui”, lamentou o tatuador Felipe França, de 27 anos, que mesmo sem a presença do ídolo foi ao Autódromo de Interlagos. Drake se apresentou no Lollapalooza do Chile e da Argentina na semana passada, quando foi criticado pela duração de seus shows, de apenas 45 minutos — os quais ele proibiu a transmissão pela TV e streaming. Algo parecido ocorreu no Rock In Rio de 2019, quando o rapper vetou a exibição de sua apresentação. Para seu lugar, o Lollapalooza Brasil anunciou a presença do DJ Skrillex.

GENTE? Drake estava enchendo a cara em Miami nesta madrugada, horas antes de cancelar o seu show no Lollapalooza Brasil. pic.twitter.com/PTgeSL9EJ6 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) March 26, 2023

