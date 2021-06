Ator Rafael Cardoso passa por cirurgia cardíaca e tranquiliza fãs: ‘Estou muito bem’

Ator sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita e precisou implantar um desfibrilador cardíaco para evitar problemas

Reprodução/ Instagram Rafael Cardoso, de 35 anos, passou por cirurgia nesta quinta-feira



O ator Rafael Cardoso, no ar na TV Globo com a novela ‘Salve-se Quem Puder’, passou por uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro, para implantar um desfibrilador cardíaco. De acordo com postagem no perfil oficial do Instagram de Rafael, ele sofre de uma miocardiopatia hipertrófica congênita (uma doença cardíaca comum de origem genética) que levou ao aparecimento de uma fibrose no músculo cardíaco, descoberto no mês passado, e que pode levar a uma morte súbita. Para que tenha qualidade de vida e não sofra problemas, a cirurgia precisou ser realizada. Famosos como o ator Rômulo Estrela e Caio Paduan e a cantora Fafa de Belém comentaram na foto e desejaram melhoras ao amigo.

Em sua postagem o ator agradeceu os médicos pelo diagnóstico e pela realização da cirurgia que, segundo ele, foi um sucesso. “Agradeço ao Dr. Fabrício Braga, que me diagnosticou, e ao cirurgião Dr. Eduardo Saad e equipe, que hoje implantaram o desfibrilador, e à equipe do Hospital Copa Star, pelo cuidado e carinho. A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa”, escreveu. Rafael tem 35 anos, é casado com a atriz Mariana Bridi e pai de Valentim e Aurora.