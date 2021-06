Fátima Bernardes é vacinada contra Covid-19 no Rio: ‘Momento de patriotismo’

Apresentadora publicou foto do momento em que recebia dose da vacina de Oxford e fez vídeo mostrando fila em publicação nas redes sociais

Fátima Bernardes/Instagram Fátima Bernardes recebeu a primeira dose da vacina de Oxford



A apresentadora Fátima Bernardes publicou nesta quinta-feira, 3, nas redes sociais, uma foto do momento em que foi imunizada com a vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. A jornalista de 58 anos estava acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha (PDT), que ainda não se imunizou. “Tomei a primeira dose e estou muito emocionada. Sabe por quê? Porque aqui nesta fila eu encontrei brasileiros como eu, pessoas que estão animadas com a possibilidade de serem vacinadas. Pessoas empáticas, que estavam usando suas máscaras, respeitando a fila, respeitando o distanciamento. Hoje aqui me reencontrei com outros brasileiros, que são como eu, que apostam na ciência, que apostam no SUS, que não negam o momento difícil que a gente está vivendo”, afirmou em um vídeo publicado no Instagram. Fátima classificou o encontro como um “momento cívico, momento de patriotismo, de me reencontrar com pessoas que eu sempre achei que existiam no país. Com aqueles brasileiros que são solidários”. A capital fluminense iniciou na última segunda-feira, 31, a vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. O programa de imunização prevê abranger pessoas a partir dos 51 anos até o fim do mês.