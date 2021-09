Ator Sérgio Mamberti morre aos 82 anos em São Paulo

Eternizado como o Doutor Vitor do Castelo Rá Tim Bum, artista estava intubado com infecção pulmonar

O ator Sérgio Mamberti faleceu na madrugada desta sexta-feira, 3, aos 82 anos. Ele estava internado no Hospital Prevent Sênior, em São Paulo, com infecção pulmonar. Ele estava intubado desde a quarta-feira, 1º. Em julho deste ano, o ator esteve hospitalizado para tratamento de uma pneumonia, mas se recuperou e teve alta após 15 dias. A carreira artística de Mamberti teve início no teatro em 1962 e teve papeis de destaque em novelas e séries, como o mordomo Eugênio, de “Vale Tudo”, e o doutor Victor, na série infantil Castelo Rá Tim Bum, da TV Cultura, com com participações em “O Bandido da Luz Vermelha”, “Flor do Caribe” e “Estrela Guia”. Em 2016, ele interpretou o personagem Matheus na série 3%, da Netflix. Em abril deste ano, o ator lançou a autobiografia “Sérgio Mamberti: senhor do meu tempo”.

Com a notícia da morte de Sérgio Mamberti, fãs e famosos brasileiros começam a prestar homenagens nas redes sociais para o ator. “Fui criança na década de 90 e ele marcou toda a minha infância: Dr Victor, do Castelo Rá-tim-bum. Mais uma perda na arte!”, escreveu internauta no Twitter. “Raios e Trovões! Descanse em paz, Sérgio Mamberti”, afirmou outro, em referência ao bordão do personagem de Castelo Rá Tim Bum. “Vai fazer muita falta este grandíssimo ator! “, disse Marcelo Adnet. O deputado federal Orlando Silva lamentou o falecimento e lembrou do engajamento político do artista. “Luto! Que tristeza imensa receber a notícia da morte do ator Sérgio Mambert, um dos maiores mestres do teatro e da televisão. Foi também um homem muito politizado e engajado na luta por um Brasil democrático e socialmente justo. Uma perda irreparável. Meus sentimentos.”