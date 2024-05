Ator Tony Ramos recebe alta hospitalar após oito dias internado

Artista, de 75 anos, passou por duas cirurgias neste período para drenar um hematoma subdural na cabeça

O ator Tony Ramos recebeu alta do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (24), após passar oito dias internado. O artista, de 75 anos, passou por duas cirurgias neste período para drenar um hematoma subdural na cabeça. “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira (24/5)”, informou boletim médico da unidade de saúde. O ator foi internado no dia 16 de maio e passou por uma primeira cirurgia no cérebro para a realização de drenagem de hematoma subdural. No sábado da mesma semana, ele havia recebido alta do CTI, passando para a Unidade Semi-Intensiva, e, na ocasião, estava lúcido e apresentando melhora progressiva do quadro. No domingo (19), Tony foi operado novamente após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Logo após a cirurgia, ele já ficou acordado e respirava sem a ajuda de aparelhos.