Tony Ramos tem alta de CTI e ‘segue em plena recuperação’ após segunda cirurgia

De acordo com o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, o ator está lúcido e seu estado de saúde é estável após ser submetido a duas operações nos últimos dias em decorrência de um hematoma subdural

Divulgação/TV Globo Ator foi operado no domingo após 'apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos'



O ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) nesta quarta-feira (22) após ser submetido a duas cirurgias nos últimos dias em decorrência de um hematoma subdural. Segundo o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, onde o artista está internado desde a última quinta-feira (16), Tony Ramos continua em evolução no quadro clínico, está lúcido e em plena recuperação. “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz o boletim.

Na quinta-feira passada (16), o ator passou por uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano, e uma tomografia realizada posteriormente mostrou uma melhora significativa em seu quadro de saúde. No entanto, ele teve que ser submetido a uma segunda operação no domingo (19) após “apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos”. A equipe médica responsável pelo tratamento de Tony Ramos no Hospital Samaritano Botafogo tem acompanhado de perto a recuperação do ator e o artista segue em fase de evolução no quadro clínico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com uma carreira consolidada na televisão, no cinema e no teatro, Tony Ramos completou recentemente 60 anos de trajetória artística. Tony Ramos estava em cartaz em São Paulo, com a peça “O que só sabemos juntos”, ao lado da atriz Denise Fraga, foi levado ao hospital após passar mal e as sessões do espetáculo foram temporariamente suspensas pelo Tuca, na PUC-SP.

*Reportagem produzida com auxílio de IA