Atores de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ recriam foto que tiraram há 25 anos; veja como eles estão

Cassio Scapin, Cinthya Rachel e Luciano Amaral protagonizaram a atração infantil que marcou gerações

Os protagonistas do programa infantil “Castelo Rá-Tim-Bum” se reencontraram e recriaram uma foto que tiraram há 25 anos. A atriz Cinthya Rachel, que interpretou Biba na atração exibida pela TV Cultura, compartilhou o antes e depois. Na foto, ela aparece com os atores Cassio Scapin, que deu vida a Nino, e Luciano Amaral, o Pedro. “Uma pequena diferença de 25 anos entre uma foto e outra. A segunda é inédita, feita durante a turnê da peça do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ em 1997”, escreveu a artista na legenda. Cassio celebrou esse reencontro e deixou um comentário na publicação. “Sempre queridos! Afeto por essas crianças! Ops”, brincou o artista. Atualmente, Cinthya tem 42 anos e Luciano 43. “Castelo Rá-Tim-Bum” estreou na TV em 1991 e marcou gerações. “Tudo que a gente precisa é um especial, pode ser tipo o de ‘Friends’, reúne o elenco, conversem, contem histórias… já seria lindo demais. ‘Castelo’ é um marco cultural muito vivo na nossa história recente (e tem que continuar vivo)”, comentou uma pessoa. “Obrigado por fazerem a minha infância mais alegre. Muitas saudades do ‘Castelo’ e de toda fantasia por ele proporcionada. Com vocês eu aprendi, sorri e chorei. Obrigado por tanto… trio de milhões”, escreveu outra. “Minha infância sendo relembrada, eu era e sou muito fã de vocês!!! Minha eterna admiração!! Eu apresentei vocês aos meus filhos, e eu vejo ‘Castelo’ hoje em dia, com a mesma alegria e magia que assistia quando pequena! Obrigada”, acrescentou mais uma. Veja como os atores estão atualmente: